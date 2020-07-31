سفير مصر لدى بلغاريا: القاهرة حريصة على دفع علاقات الصداقة بين البلدين

أكد السفير خالد عمارة، سفير مصر لدى جمهورية بلغاريا حرص مصر على دفع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين للأمام، والبناء على الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال الأعوام السابقة والتطور الإيجابي في العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث تعدى الميزان التجاري بين البلدين 1.27 مليار دولار خلال عام 2019.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير مع نائب رئيس الوزراء للإصلاح القضائي، وزيرة الخارجية البلغارية ايكاترينا زاهاريفا.

وأعرب عمارة، عن تطلع القاهرة لعقد الجولة الأولى للجنة المشتركة للتعاون، وكذلك مجلس الأعمال المصري-البلغاري الذي جرى إطلاقه خلال زيارة رئيس الجمهورية البلغاري رومان راديف، إلى القاهرة في مارس 2019.

من جانبها، أكدت نائب رئيس الوزراء، اهتمام بلادها بتعزيز التعاون والحوار البناء بين البلدين في شتى المجالات، وتقديرها للدور المهم الذي تلعبه مصر لتحقيق الاستقرار والأمن في الـمنطقة.

وأشارت زاهاريفا، إلى الإمكانيات والفرص الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، معربة عن تطلعها لإمكانية عقد الجولة الأولى للجنة المشتركة للتعاون في خريف 2020، بالتزامن مع تنظيم اجتماع للمنتدى المشترك لرجال الأعمال من البلدين.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على أنه رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلا أن الحوار والتواصل بين بلغاريا ومصر مستمر ونشط.

وتعد مصر أكبر شريك تجاري واقتصادي لبلغاريا في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.