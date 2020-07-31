الصحة العالمية: تأثير كورونا يمتد للقلب والأوعية الدموية

قال رئيس الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل راين، اليوم، إنّ تأثير وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" لا يقتصر فقط على الجهاز التنفسي، لكنه يمتد إلى الأوعية الدموية والقلب.

وأوضح راين، أنّ كورونا المستجد يسبب التهابا في الرئتين، لكن تبيّن أيضا أنّ العملية الالتهابية قد تمتد لنظام القلب والأوعية الدموية وإلى الدم والأعضاء الأخرى، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

وأضاف رئيس الطوارئ: "لا نعرف ما هو تأثيره على المدى الطويل"، مشيرا إلى أنّ الوباء يؤثر في أشكاله الحادة بشكل رئيسي على كبار السن أوأولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض أخرى، مشددا على عدم تعريض النفس بصورة متهورة للمخاطر، لأن المخاطر في الوقت الحاضر لا يمكن تحديدها بشكل واضح.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم جيبريسوس، حذّر أمس الخميس، الشباب، من أنّهم ليسوا بمنأى من خطر كورونا المستجد، في حين أنّهم يتعاملون في بعض البلدان باستخفاف حياله، ما يؤدي لزيادة معدلات انتقال الفيروس.