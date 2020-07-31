ضبط مسؤول بالقليوبية في قضية رشوة

نجحت الأجهزة الأمنية، بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الرشوة، في ضبط أحد مسؤولي المحليات بالقليوبية، لاستغلاله موقعه الوظيفي، وقيامه بتمكين أحد الأشخاص من الاستيلاء على قطعة أرض خاصة بأملاك الدولة.

توصلت التحريات إلى استغلال مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الخصوص سابقا وحاليا مدير إدارة التنظيم بأحد الأحياء بالقليوبية، موقعه الوظيفي والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والتواطؤ مع أحد الأشخاص والاتفاق على تمكينه من الاستيلاء على أرض أملاك دولة مساحتها 100 متر مربع ملاصقة لأرضه بدائرة قسم شرطة الخصوص، حيث جرى ضمها لأرض الثاني.

وأصدر الأول ترخيصا لها ومكن المواطن من إقامة مخازن عليها وتملكها دون وجه حق، بالمخالفة للقانون ما سهل الاستيلاء على أرض أملاك دولة والإضرار بالمال العام.