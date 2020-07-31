"أوقاف البحيرة" تنفي استغلال مرشح لمسجد في الدعاية الانتخابية

قالت مديرية الأوقاف في محافظة البحيرة، إن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله لشعبان قطب المرشح لمجلس الشيوخ، عن حزب "حماة وطن"، داخل أحد المساجد، قديم وجرى تصويره منذ مارس الماضي، وقبل اتخاذ أي إجراءات من قبل وزارة الأوقاف تتعلق بأزمة فيروس كورونا.

وأضافت المديرية أن التحقيقات التي أجريت بمعرفة التفتيش العام، أثبتت أن المقطع المتداول على موقع "فيس بوك" منذ 18 مارس 2020.

وكان الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أحال شعبان جلال قطب إمام وخطيب بإدارة أوقاف الدلنجات للتحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة، بشأن مقطع فيديو اعتبرته الوزارة دعاية انتخابية داخل المسجد.

وقال الشيخ محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إن التحقيقات التي أجريت مع المرشح شعبان قطب، الذي يعمل إمام وخطيب بالدلنجات، أثبتت أن مقطع الفيديو الذي ظهر من خلاله في مسجد جرى تصويره منذ 18 مارس الماضي، وأثناء التجهيز لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.