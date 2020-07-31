"الأورمان" توزع 50 ألف كيلو لحوم في الغربية

أعلنت مديرية التضامن والشؤون الإجتماعية بمحافظة الغربية، اليوم، بالتنسيق الكامل مع إدارة جمعية الأورمان توزيع ما يقرب لحوم ما يقرب من 40 رأس ماشية بلدية، و50 ألف كيلو لحوم مستوردة، خلال عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجا على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وجاء ذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" الذي تطلقه جمعية الأورمان، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، لرعاية الفقراء والأسر الأكثر احتياجا تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

صرح بذلك المحاسبه أماني النادري، وكيل وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية بالغربية، لافتة إلى أن روؤس المواشي البلدية ستذبح غدا داخل مجزر سنباط بمركز زفتى، التابع لوزارة الزراعة وبإشراف الطب البيطري.