وفد رجال أعمال إيطالي يزور القاهرة قريبا لبحث الشراكات

يزور وفد يضم ممثلى عدد من كبريات الشركات الإيطالية مصر خلال الفترة القريبة المقبلة، لبحث إقامة شراكات صناعية وتجارية مع نظرائهم المصريين، وتستهدف الزيارة تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الجلود والرخام والغزل والنسيج.

وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم، إن الوزيرة نيفين جامع، عقدت لقاء مع جامباولو كانتيني سفير إيطاليا في القاهرة، عبر الفيديو كونفرانس، حيث تناولا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين، إلى جانب استعراض تطورات برامج التعاون التنموى بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات.

وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول سبل تفعيل البرامج التنموية الإيطالية فى مصر، خاصة فى مجالات نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة وتوفير الآلات والمعدات الإيطالية للصناعة المصرية، إلى جانب تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فيما يتعلق بمشروعات دعم القطاع الصناعي وتقديم برامج تدريبية ودعم فني لرفع كفاءة وتيسير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أنه يجرى حاليا التنسيق بين الحكومتين لإنشاء مشروع للنقل البحري السريع بين البلدين؛ لتسهيل حركة التجارة البينية بين مصر وإيطاليا ودول قارة أوروبا في قطاع الحاصلات الزراعية.

وقالت الوزيرة إن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري مليارا و827 مليون دولار، منها 636 مليونا صادرات مصرية، ومليار و191 مليونا واردات.

من جانبه، أكد سفير إيطاليا بالقاهرة عمق وتاريخية العلاقات الثنائية، خاصة فى المجال الاقتصادى، مشيراً إلى أن إيطاليا تمثل الشريك التجارى الأول لمصر فى أوروبا، وخامس الشركاء التجاريين على مستوى العالم.

وقال إن إيطاليا تمثل محوراً مهماً لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية بالسوق الإيطالى بصفة خاصة، وأسواق الاتحاد الأوروبي عامة، كما تمثل مصر مقصداً متميزاً لعدد كبير من المنتجات الإيطالية.