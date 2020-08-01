"اتخانقوا على توزيع اللحمة".. مزارع يضّحِي بشقيقه ويصيب أخته بالبحيرة

لقي عامل مصرعه، فيما أصيبت شقيقته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، مساء أمس، بعدما أقدم شقيقهما على قتل الأول وإصابة الثانية، إثر نشوب خلاف بينهم على طريقة توزيع لحوم الأضحية، وبعد مشاجرة حدثت بينهم داخل منزلهم بإحدى قرى مركز الدلنجات، بالبحيرة، تدخل أهالي القرية لتهدئة الموقف الذي انتهى بارتكاب الجريمة.

وكان أهالي القرية بـ"الدلنجات"، انتبهوا مساء أمس الجمعة، على أصوات مشاجرة داخل منزل "أحمدم.ا"، وهرولوا مسرعين إلى مصدر الصوت ووجدوا الأشقاء الثلاثة وحولهم الأسرة، مختلفين على توزيع لحوم أضحية العيد، حاول الأهالي تهدئة الوضع إلا أنَّ أحدهم غافلهم وأمسك بسكين الذبح ووجها إلى جسد أخيه الذى سقط على الفور قتيلًا إثر الطعنة، كما وجه طعنة نافذة لشقيقته وجرى نقلها للمستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة الدلنجات، من المستشفى العام يفيد بوصول "أحمد.م.ا"، جثة هامدة وتمّ التحفظ عليه داخل مشرحة مستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة "الدلنجات" لمكان الواقعة، وتبين بعد الفحص تعدي شقيق المجني عليه بسلاح أبيض، عقب وقوع مشاجرة بينهما بسبب توزيع لحوم الأضحية، كما تعدى المتهم على شقيقته وأصابها بجرح نافذ وتمّ حجزها داخل مستشفى الدلنجات العام لتلقي العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم، وجرى العرض على النيابة العامة التي ناظرت جثة القتيل وأمرت بدفنها.