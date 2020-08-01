إصابة رئيس وحدة محلية بالقليوبية بكسر بالجمجمة ونقلها للعناية المركزة

أُصيبت الدكتورة سمر إمام كشك رئيس الوحدة المحلية ببلقس التابعة لمركز ومدينة قليوب، بكدمات وكسر في الجمجمة، دخلت على إثرها إلى العناية المركزة بالمستشفى العام بقليوب،بعد تعرض سيارتها لحادث تصادم بمنطقة الحادثة بقليوب، مع سيارة نقل، وجار التنسيق لنقلها إلى مستشفى ناصر العام.

وأكد الدكتور كرم السويلكي، نائب رئيس مدينة قليوب، أنّ رئيس الوحدة المحلية ببلقس تعرضت لحادث مروري أثناء ذهابها إلى محل عملها اليوم بالوحدة المحلية ببلقس، ما نتج عنه بعض الكدمات، وجرى على الفور نقلها لمستشفى قليوب العام لإجراء الفحوصات الطبية والأشعة التي أثبتت وجود كسر بالجمجمة.