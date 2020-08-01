حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين من طرق وشوارع بلطيم 

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة هاني يوسف، رئيس المدينة، اليوم، حملة لإزالة التعديات والإشغالات من الشوارع، مؤكدا أهمية إزالة الباعة الجائلين والتأكيد على رفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية والطرق السريعة، وخلق بيئة مناسبة للعابرين للطرق، ووضع خطة ورؤية كاملة توضح معدلات النظافة التي تحتاجها المدينة والقرى.

وشدد رئيس المدينة، على وجود مقترحات للاستغلال الأمثل للطرق الرئيسية خلال عيد الأضحى المبارك، فيما تابع رشدى البلتاجي رئيس الوحدة المحلية لقرية الشهابية أعمال رفع الإشغالات بطريق بلطيم المصيف من الجانبين، بعد قيام بعض الباعة الجائلين افتراش وإقامة تندات للبيع المخالف للقانون، رغم التحذيرات بعدم التعدي على الشوارع والطرق السريعة لمنع تكدس السيارات ووقوع حوادث سير.

وجرى إزالة الفروشات التي تغلق الطريق، بعدما سادت حالة من الغضب بين عدد من الأهالي الذين اتهموا الأجهزة التنفيذية بالتقصير وعدم المتابعة.