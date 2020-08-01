رئيس التحرير

محمود مسلم

اجتماع مغلق لدعم مرشحي "مستقبل وطن" في انتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط

مصدر: الهدف من اللقاء دعم المرشحين على مقاعد الفردي بالمحافظة

كتب:

سعاد أحمد
01:38 م | السبت 01 أغسطس 2020
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

نظم حزب مستقبل وطن بأسيوط، اجتماعا تنظيميا، تحت رعاية النائب ياسر عمر، بحضور النائب المهندس أشرف رشاد أمين عام الحزب ونائب رئيس الحزب، وذلك  لدعم مرشحي مجلس الشيوخ بأسيوط وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، وكذلك أعضاء الأمانة العامة وأمناء المراكز والتنظيم بالمحافظة، ومرشحو الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ.

يشار إلى أن مرشحي حزب مستقبل وطن "فردي" بانتخابات مجلس الشيوخ هم كلا من "المهندس مجدي سليم، عصام بركات، حمادة قرشي، مصطفى الكحيلى.

وأكد مصدر مسؤول بحزب "مستقبل وطن" بأسيوط، في تصريحات لـ"الوطن"، أن اللقاء تم عقده في مركز أبنوب وكان مغلقا، بناء على طلب المهندس أشرف رشاد، لافتا إلى أن الهدف من اللقاء هو دعم المرشحين على مقاعد الفردي.

اقرأ المزيد:

أشرف رشاد: لسنا مع فكرة الحزب الواحد وعلينا أن نتكامل

بالصور| أشرف رشاد يشارك في ملتقي الشباب الأول لحزب مستقبل وطن بالفيوم

بالصور| أشرف رشاد يشرح التعديلات الدستورية لطلاب جامعة كفر الشيخ

أشرف رشاد: الشرقية تمثل الحلقة الأولى في سلسلة نجاحات "مستقبل وطن"