اجتماع مغلق لدعم مرشحي "مستقبل وطن" في انتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط

نظم حزب مستقبل وطن بأسيوط، اجتماعا تنظيميا، تحت رعاية النائب ياسر عمر، بحضور النائب المهندس أشرف رشاد أمين عام الحزب ونائب رئيس الحزب، وذلك لدعم مرشحي مجلس الشيوخ بأسيوط وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، وكذلك أعضاء الأمانة العامة وأمناء المراكز والتنظيم بالمحافظة، ومرشحو الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ.

يشار إلى أن مرشحي حزب مستقبل وطن "فردي" بانتخابات مجلس الشيوخ هم كلا من "المهندس مجدي سليم، عصام بركات، حمادة قرشي، مصطفى الكحيلى.

وأكد مصدر مسؤول بحزب "مستقبل وطن" بأسيوط، في تصريحات لـ"الوطن"، أن اللقاء تم عقده في مركز أبنوب وكان مغلقا، بناء على طلب المهندس أشرف رشاد، لافتا إلى أن الهدف من اللقاء هو دعم المرشحين على مقاعد الفردي.