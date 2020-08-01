انهيار جزئي بمنزل في أبنوب وهبوط أرضي بحي غرب أسيوط

وقع اليوم هبوط أرضى بشارع بورسعيد بمنطقة المجذوب بحي غرب أسيوط كما وقع انهيار جزئي بأحد المنازل بمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

ومن جانبه، وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بسرعة إصلاح الهبوط الأرضي ومتابعة ومعاينة انهيار جزئي بأحد المنازل بمركز أبنوب وتكليف السكرتير المساعد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة إنهاء الإصلاح بحي غرب وإخلاء المنزل المنهار بمركز أبنوب واتخاذ الإجراءات القانونية.

كان محافظ أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بحدوث هبوط أرضي مفاجئ بطول 40 مترا وبعمق 40 مترا بشارع بورسعيد بمنطقة المجذوب بحي غرب ولا يوجد أي تضرر في المنازل المجاورة.

وعلى الفور انتقل المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة لموقع البلاغ للوقوف على أعمال اصلاح الهبوط الارضى بعمق 4 متر وبطول 40 متر بشارع بورسعيد بحي غرب بمشاركة محمد بشير رئيس حى غرب ومسئولى التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة الهندسية بالحى وقوات الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني حول المنطقة، وجار مراجعة وفحص خطوط الصرف الصحى والغاز بالمنطقة وجار الإصلاح ومعرفة أسباب الهبوط وجاري الاستعانة بمعدات ولوادر الحملة الميكانيكية بالحى ومعدات شركة المياه.

وفى سياق متصل جرى تشكيل فريق من شركة المياه والحماية المدنية لاصلاح هبوط ارضى محدود بشارع شلبى بمنطقة ظهر حمام ثابت بحي غرب.

ووجه المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة سرعة الانتهاء من اصلاح الهبوط ومراجعة شبكات المياه والصرف بالمنطقة والتنسيق مع رئيس حى غرب للانتهاء من تمهيد الطريق وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

ومن جانب آخر، انتقل السكرتير المساعد إلى مركز أبنوب لتفقد انهيار جزئي بأحد المنازل وذلك على خلفية اخطار من رئيس مركز ومدينة أبنوب تاج جلال لغرفة عمليات المحافظة.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من رئيس الحي والإدارة الهندسية بالمركز لمعاينة المنزل وعمل تقرير عاجل واتخاذ من يلزم من اجراءات قانونية واخلاء المنزل والتأكد من سلامة المنازل المجاورة.