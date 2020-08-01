رئيس الإمارات: تشغيل "براكة" إنجاز نفخر به

أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أن نجاح الكوادر الوطنية في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة "براكة"، يعد "إنجازا نفخر به"، باعتباره "اللحظة الأهم في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي".

وقال الشيخ خليفة بن زايد: "إن هذا الإنجاز، الذي يأتي بعد أيام قلائل من إنجاز مسبار الأمل، يؤكد أن دولتنا بسواعد أبنائها تخطو خطوات مدروسة في مسيرة بناء المعرفة في المجالات كافة"، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، السبت.

ووجه الشيخ خليفة بن زايد في كلمة بهذه المناسبة، التهنئة للقائمين على هذا الإنجاز "الذي يراكم خبرات وطنية داخل مؤسساتنا البحثية والعلمية"، وقال: "نبارك لشعبنا هذا الانجاز الذي نصوغ به رؤيتنا للمستقبل، وهنيئا لكوادرنا الوطنية التي ترجمت رؤيتنا والأهداف التي وجهنا بها إلى واقع نفتخر به اليوم كما يفتخر به العالم".

وأضاف: "إنه لمن حسن الطالع أن ما تحقق اليوم، وما تحقق بالأمس القريب، يسير جنبا إلى جنب مع احتفالنا في فبراير 2021 باليوبيل الذهبي للاتحاد".

وتابع: "فخورون بالإنجاز ونثق في قدرات شبابنا العلماء. إنها إحدى اللحظات الملهمة التي نعيشها اليوم، وستتذكرها الأجيال اللاحقة بكل الاعتزاز".

وأكد رئيس دولة الإمارات "أن هذا الإنجاز الذي تم بمشاركة أصيلة فاعلة من الكفاءات الوطنية يشكل إضافة نوعية عالية القيمة تترسخ بها مكانة دولتنا في هذا القطاع الحيوي الذي يعد حكرا على قلة من الدول".

وأعرب عن "اعتزازه وتقديره بما تم تحقيقه على أرض الواقع، الذي يمنح أبناءنا الحافز والدافع القوي للمضي قدما في إكمال باقي المهمة بنفس الإصرار والعزيمة".

وقال: "لقد آمنت الدولة بأن الاستثمار في العلم والرهان على قدرات الشباب رهان رابح لكسب معركة صناعة المستقبل".

وفي وقت سابق من السبت، أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، نجاح الدولة في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدات بحسابه على موقع "تويتر": "نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح. أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز".

وقال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على "تويتر": "حققنا نقلة نوعية في قطاع الطاقة الإماراتي وخطوة مهمة على طريق استدامة التنمية، بأيدي كفاءاتنا الوطنية".

وأضاف: "المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية تبدأ عملياتها التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة العالمية، براكة إنجاز حضاري وتنموي تضيفه الإمارات إلى رصيد إنجازاتها المتفردة".

وعند تشغيل محطات براكة الأربع بشكل كامل، ستنتج 5.6 جيجاواط من الكهرباء، وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام.