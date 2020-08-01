"السلمي": تشغيل محطة الإمارات النووية أبلغ رد على التهديدات التركية

أشاد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، واعتبره إنجازا نوعيًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاتها، ويجسد الحلم العربي المنشود لتكون هذه الأمة صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية.

وهنأ رئيس البرلمان العربي فى بيان له اليوم، دولة الامارات العربية المتحدة، رئيساً وحكومة وبرلمانًا وشعباً بإعلان نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي لتوليد الطاقة النووية سلمياً، وقال "نبارك هذا الإنجاز النوعي لدخول الدول العربية مسار الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".

وقال رئيس البرلمان العربي، "إن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي لتوليد الطاقة النووية، هو أبلغ ردّ على التهديدات العدوانية التي أطلقها وزير الدفاع التركي ضد دولة الامارات العربية المتحدة"، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع دولة الامارات ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها.