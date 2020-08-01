صور.. سحب عينات من محطات وطرود مياه الشرب للتأكد من مطابقتها للمواصفات

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، برئاسة الدكتور آلاء بسيوني، مدير وحدة الرصد البيئي، اليوم السبت، حملات مكثفة على محطات مياه الشرب، حيث جرى أخذ عينات منها لتحليلها للتأكد من جودة المياه، وجرى المرور على محطات المياه بناحية ميت الديبة وقلين المحطة وصورة، وتم قياس نسبة الكلور بطرد المحطات ووجدت في الحدود المقررة 2 جزء فى المليون.

وقالت بسيوني، إن هناك خطة لسحب عينات يومية من المحطات ومنازل الأهالي حال وجود شكاوى من المواطنين، مضيفة أنه جرى سحب عينات من محطات مكتبى صحة أول وثاني دسوق، ومن جميع طرود المحطات بنطاق الإدارة، كما جرى سحب 7 عينات من 4 طرود محطة و3 شبكات.

أضافت أنه جرى سحب 5 عينات مياه مرشحة من الشبكة وتم أخذ عينة 1 من طرد محطة مياة الشرب بفوة، ووصل إجمالي العينات 6 بمركز فوه بينهم عينة من منزل مواطن، بالإضافة إلى المرور على وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفى العام بكفرالشيخ، ووحدة دمرو سري 45 من طرد محطة دمرو، وسري 46 من الوحدة المحلية بدمرو، وسري 47 من الوحدة الصحية.

وأشارت إلى أن العينة غير المطابقة بسري 40 تم إعادتها بسري 46، كما جرى سحب عينتين من طرد المحطة، واثنين عينة شبكة، وأخرى طرد، وعينتي شبكة من إدارة سيدي سالم.