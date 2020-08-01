إحباط عملية هجرة غير شرعية لـ8 تونسيين شرق المهدية

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أنه تم إحباط عملية هجرة غير شرعية لـ8 تونسيين تتراوح أعمارهم بين 17 و32 سنة، كانوا على متن مركب بالموقع 45 ميلا بحريا، شرق ولاية المهدية بالوسط الشرقي للبلاد.

وأشارت الوزارة التونسية، في بيان اليوم، إلى أن الموقوفين أقروا بأنهم أبحروا فجر اليوم من سواحل المهدية في اتجاه السواحل الإيطالية.

وأضافت الدفاع التونسية،أنه تم التوجه بهم إلى ميناء المهدية، حيث سيتم تسليمهم إلى وحدة الحرس الوطني لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

وكنت فرنسا وإيطاليا، اتفقتا، اليوم، على توحيد قوات حدودهما والعمل على نحو أوثق على طول حدودهما المشتركة للتعامل مع شبكات مهربي البشر هناك.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في تصريحات بعد لقائه مع نظيرته الإيطالية، لوسيانا لامورجيز، بالعاصمة الإيطالية "روما"، نقلتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، إن بلاده ترغب في ما وصفه بـ "موقفًا مشتركًا" مع إيطاليا قبل قمة وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها في أكتوبر المقبل بالعاصمة البلجيكية "بروكسل" بشأن "اتفاق الهجرة" الجديد الذي ستقترحه المفوضية في شهر سبتمبر المقبل.