حملات مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، وحي غرب، حملة مكبرة لإزالة الانشغالات في ثاني أيام عيد الاضحي المبارك، عقب توجيهات من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة اشغالات الطريق العام

وتمكنت الوحدة المحلية لحي شرق بقيادة عاطف السمطي، رئيس الحي من ضبط 30 حالة اشغال طريق، بعدد من شوارع الحي المختلفة.

وتمكنت الوحدة المحلية لحي غرب بالتنسيق والاشتراك مع شرطة مرافق سوهاج بعمل حملة مرافق لرفع الأشغالات من الطريق العام بمنطقة المخبز الألي، أسفرت عن رفع 25 إشغال وضبط 10 عربات يد و10 موازين، و20 مضبوط آخر متنوع.

وقالت فريدة سلام، رئيس الحي، إن الحملة جاءت من أجل تيسير وتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة وفتح وتوسعة الطريق للمواطنين أيام العيد.

وأشارت إلى أنه تم التنبيه على المخالفين وأصحاب الإشغالات بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم بالمنطقة وعدم المخالفة، وإشغال الطريق العام.