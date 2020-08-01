حملات مكبرة لرفع مستوى النظافة خلال أيام عيد الأضحى بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، حملة مكبرة لرفع مستوي النظافة في الحي بناء على توجيهات من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لرفع مستوى النظافة بالمناطق والشوارع.

وقالت فريدة سلام، رئيس حي غرب، إنه تم توجيه معدات وعمال النظافة لعمل حملة نظافة بمنطقة المدينة الطبية وتم كنس الشوارع ورفع القمامة وتفريغ الحاويات، تم تطهير وتعقيم المنطقة بعد الانتهاء من أعمال النظافة.

وأكدت أن الحملة تأتي ضمن خطة منظومة النظافة ومتابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل علي تكثيف حملات النظافة، والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، والحفاظ علي الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين،

وأكدت سلام، أنه جار استمرار أعمال النظافة بباقي قطاعات وشوارع حي غرب من خلال ورديات النظافة التي تتم علي مدار اليوم.