تحطم طائرة محملة بشحنة مخدرات بـ 58 مليون دولار في بابوا غينيا الجديدة

أعلنت الشرطة في بابوا غينيا الجديدة، اليوم، تحطم طائرة محملة بشحنة مخدرات تقدر قيمتها بـ 58 مليون دولار، وقال قائد الشرطة المحلية ديفيد مانينج، إن "الطائرة التي تحطمت في منطقة "بابالياليا" بالقرب من العاصمة بورت مورسبي، كانت متجهة إلى أستراليا، وعلى متنها 750 كجم من الكوكايين وهي الأكبر في تاريخ البلاد"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح مانينج، أنه جرى اعتقال الطيار، وهو أسترالي الجنسية، ووجهت إليه تهمة عبور الحدود بصورة غير شرعية، مضيفا: "أن سلطات بابوا غينيا الجديدة تعمل مع الشرطة الأسترالية على تحديد مصدر المخدرات وأعوان المهربين في البلدين".