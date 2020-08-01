حبس قاتل شقيقه بسبب لحوم الأضاحى بالبحيرة 4 أيام

قررت النيابة العامة بمركز الدلنجات بالبحيرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الهدى وكيل النائب العام، حبس "محمد ع.ا" المهتم بقتل شقيقه وإصابة شقيقته خلال مشاجرة بالسلاح الأبيض، بسبب الخلاف على قبول لحوم الأضاحي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتهم، في اعترافاته أمام النيابة العامة: "دخلت المنزل وجدت نصف كيلوجرام من لحوم الأضاحي أحضرها أحد الجيران، رغم تنبيهي على أشقائي بعدم قبول لحوم أضاحي من أحد، فقمت على الفور بإلقاء اللحوم من نافذة الشباك".

وتابع، على خلفية ذلك نشبت مشاجرة مع شقيقي "أحمد"، وطعنته بسلاح أبيض سقط قتيلًا، وفور تدخل شقيقتي أصيبت بطعنة نافذة بالبطن، مؤكدا عدم قصده قتل شقيقه، قائلا: "أنا كنت بهوش بالسلاح بس".

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، ألقت القبض على المتهم بقتل شقيقه وإصابة شقيقته، بسبب لحوم الأضاحى، بإحدى قرى مركز الدلنجات، وحرر المحضر اللازم وعُرض على النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.