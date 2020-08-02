أسعار العملات اليوم الأحد 2-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، الأحد 2 أغسطس الحالي في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.55 جنيه للشراء، و20.72 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجّل نحو 20.54 جنيه للشراء، و20.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.27 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.63 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.65 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وسجّل في البنك التجاري الدولي نحو 4.15 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.