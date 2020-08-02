من سجلات غزو الكويت.. الملك فهد في خطاب عمره 3 عقود: الجواب عند صدام

تداول نشطاء حديثًا للملك السعودي الراحل فهد بن عبدالعزيز، بمناسبة مرور 3 عقود على غزو الكويت، كشف فيه حيثيات قراره تجاه تلك الأزمة الكبرى.

ولخص الملك السعودي الراحل المشهد العام من غزو الكويت، بالقول إنَّ "القوي يحاول أن يفترس من هو أقل منه بشكل أو بآخر"، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وشدد العاهل السعودي الراحل على أنَّ الحياة والموت تساوتا بعد احتلال الكويت، ولم يعد هناك فرق بين المملكة والكويت، بل بلد واحد "نعيش معا أو ننتهي معًا.. هذا هو القرار الذي اتخذته" وكل السعوديين يتفقون معي.

ورأى فهد بن عبدالعزيز في معرض حديثه عن سبب ما حدث، أن "الجواب عند صدام".