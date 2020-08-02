"سول" وطهران تتفقان على إطلاق مجموعة عمل حول قضية التجارة الإنسانية

اتفقت كوريا الجنوبية وإيران، اليوم، على إطلاق مجموعة عمل مشتركة تتناول قضية توسيع التجارة الإنسانية بينهما، كجزء من الجهود المبذولة للحفاظ على علاقات الشراكة الثنائية بين البلدين داخل نطاق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وتهدف المحادثات على مستوى مديري العموم بين البلدين إلى بحث كيفية مطابقة الطلب الإيراني بالحصول على الأدوية والمعدات الطبية وقدرة كوريا الجوبية على توفيرها من خلال الصادرات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ومن المرجح أن يعقد الفريق المحادثات الأولى في وقت مبكر من الشهر المقبل، وتوصل الطرفان إلى الاتفاق خلال محادثات افتراضية على مستوى أعلى في وقت سابق الأسبوع الماضي، وفي هذه المحادثات أعرب الجانب الإيراني عن رغبته في شراء منتجات كورية تقدر بمئات ملايين الدولارات.

وتسعى كوريا الجنوبية إلى توسيع صادراتها من المواد الإنسانية إلى إيران بما يشمل أدوات فحص وباء كورونا المستجد "كوفيد -19" في ظل تردي أوضاع الوباء هناك، بالإضافة إلى أدوية أساسية تشمل لقاحات البرد وأدوية السكري.

ومن المتوقع أن يساعد توسيع التجارة الإنسانية بين البلدين على الوصول إلى حل فيما يتعلق بمشكلة الأصول الإيرانية المعروف بأنها تقدر بـ7 مليارات دولار والتي تعرضت إلى التجميد في مصرفين كوريين العام الماضي نظرا لتشديد واشنطن العقوبات على الجانب الإيراني.

وفي أبريل الماضي، صدقت واشنطن على ترخيص خاص لـ"سول" لاستئناف تعاملاتها الإنسانية مع طهران حتى إذا ارتبطت بالبنك الإيراني المركزي الخاضع للعقوبات الأمريكية، وفي شهر مايو الماضي أرسلت سول إلى طهران أدوية لأمراض وراثية بقيمة 500 ألف دولار في أول شحنة من نوعها لإيران.

وأطلقت حكومة سول فرقة عمل مشتركة لتعزيز التجارة الإنسانية مع إيران وعقدت سلسلة من جلسات الإحاطة للشركات المحلية من أجل المساهمة في استئناف التجارة مع طهران.