لبنان يعلن الإغلاق التام ويحذر من حفلات الزفاف

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، بتسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4730 حالة.

وأعلنت الحكومة اللبنانية الإقفال التام في البلاد لأيام محددة؛ للحد من انتشار الفيروس التاجي، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وقررت الحكومة إقفال البلاد لخمسة أيام، بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في مستوى تفشي فيروس كورونا.

ويعترض ناشطون على إجراءات الحكومة في متابعة ومراقبة الوافدين المصابين بالفيروس، وتهربهم من إجراءات الحجر الإلزامية.

من جانبها حذرت وزارة الداخلية الراغبين بإقامة حفلات الزفاف من الاستمرار بها خلال أيام الإقفال، والتي يمنع فيها منعا باتا أي نوع من الحفلات والسهرات.

ولم تفلح كل دعوات المعنيين والتحذير من مخاطر الاختلاط، إذ نشر مغردون صورا لحفلات وتجمعات كبيرة خلال أيام العيد، دون مراعاة التباعد الاجتماعي ولا إجراءات الوقاية من كورونا.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد كشفت الجمعة، تسجيل أكبر عدد للإصابات اليومية منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في البلاد، بتسجيل 224 إصابة جديدة وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.