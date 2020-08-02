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فايلر يشيد بكهربا

كتب:

علي سمير
12:33 م | الأحد 02 أغسطس 2020
فايلر

فايلر

أشاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بمستوى محمود كهربا لاعب الفريق، الذي ظهر به مؤخرا عقب عودة الفريق للتدريبات من فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكدت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، أن "فايلر" عقد جلسة خاصة مع "كهربا" خلال الفترة الماضية، وتحديدا بعد مباراتي الفريق الوديتين أمام سموحة والجونة، وأكد له أن مستواه أكثر من رائع وظهر في فورمة فنية وبدنية ممتازة للغاية، بجانب تألقه اللافت للنظر في المباراتين الوديتين، ونجاحه أيضا في شغل مركز الجناح الأيمن والأيسر ببراعة كبيرة، وهو ما يؤكد أنه لاعب جوكر ومهم للغاية في الفريق.لمزيد من التفاصيل من هناhttp://sport.elwatannews.com/ar/1/1/750226

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