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اتحاد الكرة يحتفي بذكرى ميلاد إبراهيم يوسف

كتب:

شادي ممدوح
01:36 م | الأحد 02 أغسطس 2020
إبراهيم يوسف

إبراهيم يوسف

احتفت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر فيس بوك، بذكرى ميلاد إبراهيم يوسف لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق.

وكتبت الصفحة الرسمية للجبلاية: "في مثل هذا اليوم 2 أغسطس 1959، ولد إبراهيم يوسف النجم الأسبق للمنتخب الوطني ونادي الزمالك، والذي نال لقب أفضل "ليبرو" في كأس الأمم الأفريقية 1984، وثاني أفضل لاعب في أفريقيا 1984، وثالث أفضل لاعب في 1985، من مجلة "فرانس فوتبول"، واختير ضمن منتخب القرن العشرين لقارة أفريقيا، وشارك مع المنتخب في أوليمبياد لوس أنجلوس 84، والعضو الأسبق لمجلس إدارة اتحاد الكرة ونادي الزمالك، والذي توفي في 11 يوليو 2013".

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