أفغانستان تعلن مقتل قائد بارز بداعش الإرهابي

أعلنت إدارة الأمن الوطني التابعة لوكالة المخابرات الأفغانية مقتل رئيس مخابرات فرع تنظيم داعش الإرهابي في خراسان أسد الله أوراكزاي.

وذكرت إدارة الأمن الوطني، في بيان أوردته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، اليوم، أن أوراكزاي قُتل خلال عملية أمنية بالقرب من مدينة جلال آباد بإقليم ننجرهار شرق أفغانستان.

وأشارت إدارة الأمن الوطني، إلى "أن الوحدات الخاصة التابعة لإدارة الأمن الوطني الأفغاني تمكنت من قتل ضياء الرحمن المعروف باسم أسد الله أوراكزاي خلال عملية مستهدفة".

وأوضحت الإدارة، أن أوراكزاي متورط في التخطيط لهجمات قاتلة على عدد من الأهداف العسكرية والمدنية في أفغانستان.

وأكدت الإدارة، أنها ستقتلع الإرهابيين في أي مكان، وقالت: "ينبغي أن يتذكر شركاء أفغانستان الإقليميين والدوليين أن أفغانستان لاعب رئيسي في الحرب ضد الإرهاب وسوف تسحق جذور الإرهابيين في أي مكان".