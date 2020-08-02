بأرقام العمارات.. مواعيد تسليم أول دفعة شقق سكن مصر بـ6 أكتوبر الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مواعيد تسليم المرحلة الأولى من مشروع سكن مصر بأكتوبر الجديدة.

وأكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة لـ"الوطن" أنّ التسليم يبدأ من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس الحالي، بواقع 716 وحدة سكنية كدفعة أولى.

ومشروع سكن مصر يقع على مساحة 125 فدانا على طريق الواحات، وبجوار منطقة الـ800 فدان والتي ضمت أكثر من 42 ألف وحدة سكنية شاملة الخدمات.

المشروع عبارة عن 177 عمارة سكنية يتخللها عدد 12 وحدة إداري و36 وحدة تجاري داخل العمارات، إضافة لمنطقة مباني الخدمات والجاري تنفيذها (مدرسة تعليم أساسي - حضانة - وحدة صحية - سوق تجاري)، وجرى تنفيذ أعمال المرافق بشتى أنواعها وبنسبة إنجاز تعدت ال،90% لكامل المشروع (مياه - صرف - ري - كهرباء - غاز - اتصالات).

وجاءت أرقام العمارات والمواعيد على النحو التالي:

وستسلم أرقام العمارات 88 - 89 - 90 - 82 خلال الفترة من 16 وحتى 19 أغسطس، وأرقام العمارات 81 - 98 - 99 - 80، خلال الفترة من 23 وحتى 26 أغسطس الحالي، وأرقام العمارات 74 - 73 - 72 - 66، خلال الفترة من 30 أغسطس، وحتى 2 سبتمبر المقبل.

كما سيتم تسليم العمارات أرقام 65 - 64 - 63 - 62 خلال الفترة من 6 وحتى 9 سبتمبر المقبل، وأرقام العمارات 61- 1 - 2 - 3، خلال الفترة من 13 وحتى 16 سبتمبر المقبل.

كما سيجرى تسليم أرقام العمارات 5 - 84 - 85 - 86، خلال الفترة من 20 وحتى 23 سبتمبر المقبل، وأرقام عمارات 83 - 87 - 100 - 28، خلال الفترة من 27 وحتى 90 سبتمبر المقبل، فضلًا عم تسليم أرقام عمارات 53 و52 يومي 4 و5 أكتوبر المقبل.

وخصص يوم الخميس من كل أسبوع لتسليم المتخلفين عن الحضور في المواعيد المعلنة، إذ شدد الجهاز على ضرورة حضور صاحب الوحدة ملتزمًا بارتداء الكمامة أثناء التسليم.