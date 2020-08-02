انهيار سد بوط.. تضامن مصري مع السودان وخبراء يستبعدون علاقته بإثيوبيا

أعربت مصر، اليوم، عن تضامنها مع جمهورية السودان الشقيقة إثر حادث انهيار سد "بوط" بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، والذي أسفر عن تدمير مئات المنازل، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وأكد البيان وقوف مصر جنبا إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث، من منطلق الروابط الأخوية التي تربط شعبي وادى النيل والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير التي تجمع البلدين.

وفي السودان، نبهت الإدارة العامة لشؤون المياه والخزانات المواطنين اتخاذ الحذر من ارتفاع منسوب المياه بعدد من الخزانات ودعتهم إلى الحفاظ على أرواحهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

واستبعد خبراء أن يكون انهيار سد بوط أو السيول التي اجتاحت مناطق أخرى على علاقة بمرحلة الملء الأولى للسد الإثيوبي والتي اكتملت قبل أسبوعين، إلا أنهم أشاروا إلى أن احتمال حدوث تأثيرات مستقبلية على السودان من السد الإثيوبي يستدعي ضرورة التوصل إلى اتفاق تشغيل ملزم يمنع أي تأثيرات سلبية، وفق تقرير لقناة "سكاي نيوز".

وأعلن المدير التنفيذي المكلف لمحلية التضامن، بولاية النيل الأزرق، نسيبة فاروق كلول، انهيار أكثر من 600 منزل بأحياء مدينة بوط، جراء الانهيار المفاجئ لسد بوط الذي يستخدم لتخزين نحو 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنا، وفقا لما ذكته صحيفة "سودان تربيون" السودانية.

ويشهد السودان سنويا موجات من السيول والفيضانات تلحق دمارا بالقرى المحازية للنيل، وخلف انهيار السد دمارا في أنحاء المنطقة التي غمرتها المياه.