مريم نعوم تستقر على روبي لبطولة "بدر البدور"

تعيش الكاتبة مريم نعوم حالة من النشاط الفني بعد نجاح مسلسل "ليه لأ" الذي عُرض الفترة الماضية، وتعمل حاليًا على عدد من الأعمال.

وتنتظر "نعوم" عرض مسلسل "نمرة اتنين" الذي يشارك في كتابته معها أكثر من مؤلف، منهم وائل حمدي، ويقوم ببطولته عمرو يوسف، وصبا مبارك، ومنى زكي، وشيرين رضا، وعادل كرم، وغيرهم.

وتستعد "نعوم" في الوقت الحالي مسلسل "بدر البدور" للمشاركة به في السباق الرمضاني المقبل، وتقوم ببطولته روبي، وقالت لـ"الوطن" إن فكرة المسلسل جديدة، وإنه تم الإستقرار على روبي لبطولته، مشيرة إلى عقد جلسات عمل بعد إجازة عيد الأضحى المقبل.

كما تعكف "نعوم" على كتابة فيلمها الجديد "تحت المظلة"، والمأخوذ عن رواية لنجيب محفوظ بنفس الاسم، تمهيدًا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

وتجدد "نعوم" في الفيلم التعاون مع المخرجة كاملة أبو ذكري بعد غياب 3 أعوام عن العمل سويًا، عندما جمعهما مسلسل "واحة الغروب" لخالد النبوي ومنة شلبي.