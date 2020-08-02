محمود الليثي يلحن الأغنية الدعائية لـ"صابر وراضي"

انتهى محمود الليثي منذ عدة أيام من تصوير كليب جديد يجمعه بالثنائي عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة في أغنية تحمل عنوان "حملوني" وهي من ألحان محمود الليثي وتوزيع باسم منير.

وقال مصدر لــ"الوطن"، إن الأغنية تم تسجيلها قبل أكثر من أسبوع من تصويرها وتم تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي ضمن أحداث فيلم "صابر وراضي" لأحمد أدم، وقال المصدر أن الكليب تم تصويره في ديكور من تصميم مصطفي مرتضي وسامح مراد، وتدور أحداث الأغنية في حفل نظمه أحمد أدم الذي يقوم بدور ملياردير ضمن أحداث الفيلم لأصدقاؤه، ويظهر في المشهد كافة أبطال الفيلم.

ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية قبل طرح الفيلم بالسينمات، ويفصل صناع الفيلم يومين تصوير وبعد ذلك يدخل مرحلة المونتاج.

يجسد الفنان أحمد آدم شخصية سواق فى فيلمه الجديد "صابر وراضى"، يتعرض للكثير من المواقف فى إطار كوميدى إنسانى، وتتوالى الأحداث ما بين شخصيتين إحداهما مالتى ملياردير، والآخر يعمل سائقا لدى الرجل الغني، وتجمعهما العديد من الأحداث الكوميدية الإنسانية.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين ودينا فؤاد وآخرين.