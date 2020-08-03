أسعار السمك اليوم الاثنين 3-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية للمتابعين والقراء، أسعار السمك بالسوق المصري خلال تعاملات اليوم، الاثنين 3 أغسطس الحالي، والتي تنوعت بينك سمك البوري والبلطي والمكرونة والبربون والجمبري والكابوريا على النحو التالي:

سمك الدنيس

ووصل سعر كيلو جرام من سمك الدنيس نحو 100 جنيه.

سمك البلطي

تراوح سمك البلطي بين 22 إلى 23 جنيهًا للكيلو.

سمك مرجان

ويتراوح سعر الكيلو جرام من سمك المرجان 20 إلى 38 جنيهًا.

السبيط

تراوح سعر السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 60 إلى 75 جنيهًا.

سمك البربون

ووصل سعر كيلو جرام من سمك البريون من 25 إلى 45 جنيهًا.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري من 23 إلى 46 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

سمك الثعابين

تراوح سعر سمك الثعابين بين 130 إلى 200 جنيه للكيلو جرام.

سمك السردين

وصل سعر الكيلو جرام من سردين من 15 إلى 25 جنيهًا.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 80 إلى 280 جنيهًا.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا من 30 إلى 120 جنيهًا.

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

وتراوح سعر كيلو سمك الماكريل بين 25 إلى 35 جنيهًا.

سمك المكرونة

بلع سعر سمك المكرونة 70 جنيهًا للكيلوجرام، مكرونة مجمدة 30 جنيهًا.