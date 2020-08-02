تحريات غرق طفل أوسيم: حمام السباحة غير مرخص ويفتقد لوسائل الأمان

ودع "محمد" البالغ من العمر 15 عامًا أسرته بمنطقة أوسيم، وأخبرها أنه سيصطحب ابن عمه للتنزه، وتوجها إلى حمام سباحة لقضاء يوم العيد هناك، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، فقد حاول إنقاذ صديقه من الغرق وقفز فى الحمام، غير أنه لفظ أنفاسه الاخيرة لعدم إجادته السباحة.

التحريات والتحقيقات أكدت أن مالك الحمام أنشأه للاكتساب منه بالمخالفة للقانون، حيث تبين من خلال المعاينة أنه يفتقد لوسائل الأمان، رغم أن رواده من الأطفال، والعديد منهم لا يجيدون السباحة.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود إخطارا للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، من المستشفى تفيد باستقبال "محمد م" 15 سنة، جثة هامدة نتيجة غرقه بأحد حمامات السباحة غير المرخصة بمنطقة مجمع المدارس بمنطقة بشتيل بدائرة المركز.

وبمجرد تلقى البلاغ انتقلت قوة من المباحث، وتبين أنه أثناء قيام المتوفى بمحاولة إنقاذ صديقيه قفز في المياه، ولكن عدم إجادته السباحة حالت دون ذلك، وتسببت في وفاته غرقًا، وتم التحفظ على مالكي الحمام.

وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الادارة العامة للمباحث بتحرير المحضر رقم 10907 لسنة 2020 مركز أوسيم، وتولت الجهات المختصة التحقيق التى تحفظت على المكان، وبدأت فى استجواب العاملين ومالك الحمام، وطلبت تفريغ الكاميرات، ولاتزال التحقيقات مستمرة.