هاني حمدي يحتفل بتصدر "ساعة رضا" تريند "تويتر"

احتفل المخرج هاني حمدي بتصدر فيلمه الجديد "ساعة رضا"، تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد عرضه عبر شبكات الإنترنت.

ونشر "هاني" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لتصدر فيلمه الجديد التريند بعد عرضه، وعلق عليها "ساعة رضا يتصدر تريند تويتر"

وفيلم "ساعة رضا"، من إنتاج أحمد السبكي، وبطولة أحمد فتحي ودينا فؤاد وآيتن عامر وهالة فآخر وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمد سلام، وتأليف هشام يحيى، وإخراج هاني حمدي. وتدور أحداثه في إطار كوميدي