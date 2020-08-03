برلمانية: استغناء الطلاب عن الدروس الخصوصية من ميزات كورونا

قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن حصول طلاب الثانوية العامة على "مجاميع" كبيرة لا يعد ميزة كبيرة، موضحةً أن العام الماضي شهد مشكلة في التنسيق، حيث كانت المجاميع كبيرة وكان الطلاب غير قادرين على الالتحاق بالكليات التي يريدونها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنه من المهم أن تكون نسب النجاح معقولة، وأن يكون هناك منحنى يكون فيه أعلى مجموع محدودًا بعدد معين، وألا تكون النسبة الكبيرة هي "المجاميع" العليا.

وتابعت، أن نسب النجاح كما جاءت في المؤشرات الأولية بلغت نحو 79%، مشددةً على أنه جرى مراعاة الظروف الاستثنائية التي مر الطلاب بها في عملية التصحيح، ولافتةً إلى أنه جرى اتخاذ إجراءات احترازية شديدة جدًا أثناء التصحيح.

وواصلت: "من ميزات كورونا هي أننا استغنينا عن الدروس الخصوصية واعتماد الطالب على نفسه بدرجة معينة ومساعدة الأسرة أيضًا، والطالب أصبح عنده نسبة ثقة إن الأمور تمشي من غير دروس خصوصية، وتم توفير بنك المعرفة والقنوات التعليمية والمنصة الإلكترونية ليعتمد الطالب على نفسه، وكل ده هيستمر في فترة ما بعد كورونا".