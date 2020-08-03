6 آلاف جلسة غسيل كلوي خلال العيد في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تقديم خدمة الغسيل الكلوي لأكثر من 3 آلاف مريض غسيل كلوي بـ 32 وحدة غسيل كلوي بالمحافظة. حيث تم تقديم أكثر من 6 آلاف جلسة غسيل كلوي لهم خلال إجازة العيد.

وقال مكي، في بيان صحفي، إن خدمة الغسيل الكلوي بمحافظة الدقهلية من الخدمات المتميزة والمتطورة بمحافظة الدقهلية وتقدم بأحدث وأفضل معايير الجودة ومكافحة العدوى، ويتم بها اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة للمرضى.

وأضاف أنه خلال العيد أيضا قدمت أكثر من 400 جلسة غسيل كلوي للحالات المصابة بالكورونا والاشتباه وبأماكن منفصلة مجهزة لذلك.

ووجه الشكر لكل الأطقم الطبية بجميع وحدات الكلى في دورها العظيم وتضحياتها الكبيرة في سبيل خدمة مرضى الكلى بمحافظة الدقهلية.