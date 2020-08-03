هايدي الفضالي: تشريع "الوزراء" جعل التنمر جريمة مثل السرقة

قالت المستشارة هايدي فضالي القاضية بمحاكم الأسرة، ورئيس محكمة جنح مستأنف وجنايات الأحداث سابقًا، إن تقدم مجلس الوزراء بإضافة مادة لتعديلات مشروع قانون العقوبات للتعريف بالتنمر، كان خطوة مهمة جدًا.

وأضافت فضالي، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، "عندما كنت قاضية في جنح مستأنف، كنت أتتبع الدليل القوي وهو المحضر، والدليل الآخر وهو التقرير الطبي، وكان يحصل المتهم على البراءة كثيرًا".

وأوضحت، أن النص الخاص بالتنمر، جعل التنمر "جريمة" مثل السرقة، ولا تحال القضية إلى المحكمة الاقتصادية مثلما كان يحدث سابقًا، حيث قد تشهد ظرفًا مشددًا إذا وقعت من أكثر من شخصين، أو لو سخرأحد الأشخاص من خادمة.

وأردفت، أن جريمة التنمر ستحتوي على كل طرق الإثبات، مثل شهادة الشهود، أو الحصول على "سكرين شوت" إذا كان التنمر عبر الإنترنت، مشيرةً إلى أن هذه الجريمة لو كانت بسيطة فسيتم الحكم على مرتكبها بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه غرامة، ولو كانت مشددة واجتمع أكثر من ظرف مشدد مع بعض، فإن العقوبة ستضاعف.