رئاسة جامبيا: إصابة 4 من أعضاء الحكومة بكورونا بينهم 3 وزراء

أعلنت الرئاسة في جامبيا غرب أفريقيا، إصابة 4 من أعضاء الحكومة في العاصمة "بانجول"، بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد مرور 4 أيام من إصابة نائب رئيس جامبيا "إيساتو توري" بهذا الفيروس.

وقالت رئاسة جامبيا، في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم، إن وزراء المالية والشؤون الإقتصادية "مابوراي نيجي" والبترول والطاقة "فافا سانيا" والزراعة "إينى فايبرو"، أظهرت نتائج فحوصاتهم المعملية إصابتهم بـ"كوفيد - 19".

وأوضح راديو "أفريقيا 1"، أن نتائج فحوصات نائب الرئيس إيساتو توراي البالغ من العمر 65 عاما جاءت إيجابية ما يعني إصابته بمرض "كوفيد-19" وذلك في 29 يوليو الماضي.

ودعا رئيس جامبيا "أداما بارو"، شعبه إلى ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وممارسة التباعد الاجتماعي للقضاء على الفيروس في البلاد والتي يبلغ تعداد سكانها مليوني شخص.

وكانت إحصائية رسمية، أشارت إلى تسجيل جامبيا 326 حالة إصابة مؤكدة بكورونا المستجد بينها 8 وفيات، وهي تعد من بين أقل دول غرب القارة الأفريقية تأثرا بهذه الجائحة.