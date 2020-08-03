العثور على جثة ثانية متعفنة بأحد منازل كوم أمبو

عثر أهالي منطقة البراديس مدينة كوم أمبو بأسوان، اليوم، على جثة متعفنة داخل منزل بدائرة مركز كوم أمبو.

وكان بلاغا من الأهالي وصل إلى مأمور مركز شرطة كوم إمبو، يفيد بالعثور على جثة متعفنة داخل منزل، وانتقلت قوة من مباحث المركز برئاسة النقيب أحمد إسماعيل حيث تم نقل الجثة للمشرحة، وبالفحص تبين أن الجثة لعامل يدعى "جمال .ع "بالمعاش يسكن في شقة داخل أحد العمارات السكنية بمنطقة البراديس، وعندما شم أهالي المنطقة رائحة كريهة من الشقة، تم فتح الشقة والعثور على الجثة متعفنة.

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

يذكر أن الجثة هي الثانية التي تم العثور عليها داخل منزل متعفنة بعد الجثة التي تم العثور عليها أول أمس داخل شقة بشارع نمرة واحد بمنطقة المحطة.