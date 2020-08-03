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محمود مسلم

اليابان تتعهد بالعمل للوصول لعالم خال من الأسلحة النووية

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(أ.ش.أ)
12:34 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

صرح رئيس الوزراء اليابني شينزو آبي، اليوم، أن بلاده ستعمل على الوصول لعالم خال من الأسلحة النووية، مع اقتراب إحياء الذكرى 75 للهجوم على مدينتي "هيروشيما" و"نجازاكي" بالأسلحة النووية.

وقال آبي، اليوم، إنه يخطط لحضور مراسم إحياء ذكرى الهجمات المقررة الخميس المقبل، في هيروشيما والأحد في نجازاكي وأنه سيواصل تقديم الدعم للناجين، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".

وأكد رئيس الوزراء الياباني، ضرورة ألا تتكرر هاتين الكارثتين وأن بلاده ملتزمة بعدم إنتاج أو معالجة أو السماح بوجود الأسلحة النووية على أراضيها، وستعمل كجسر بين الدول المالكة وغير المالكة للأسلحة النووية وتقود الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي.

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