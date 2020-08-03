أوكرانيا: شخص يهدد بتفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مركز أعمال في كييف

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم، أن شخصا مجهولا يهدد بتفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مركز أعمال في العاصمة كييف.

وقال نائب وزير الداخلية الأوكراني أنطون جيراشينكو،على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "رجال الشرطة يجرون مفاوضات مع شخص موجود داخل مركز أعمال "ليوناردو" بالمدينة، يقول إنه يحمل عبوة ناسفة في حقيبة على ظهره"، وفقا لمخا ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح جيراشينكو، أن الشرطة تلقت ظهر اليوم اتصالا من موظفة في فرع مصرف "أونيفيرسال" الموجود بمركز الأعمال، مفاده بأن رجلا دون سن الـ35 عاما دخل الفرع، ويحمل عبوة ناسفة في حقيبة على ظهره.

وأضاف جيراشينكو، أن موظفي المصرف غادروا المبنى، وظلت فيه رئيسة الفرع طواعية، مشيرا إلى أن عملية أمنية بدأت لاحتواء الموقف، داعيا المواطنين لتجنب منطقة الحادث.