مدرب مانشستر يونايتد يقترب من قيادة قطاع الناشئين بالأهلي

استقر خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، على الاستعانة بمدير فني أجنبي لقطاع الناشئين، من أجل اكتشاف المواهب ووضع خريطة عمل كبيرة للقطاع، بما يضمن الاهتمام بالناشئين وتصعيد العناصر المتميزة للفريق الأول.

وقال مصدر بالنادي الأهلي، إن المدير الفني الجديد الذي سيعمل في قطاع الناشئين، مدرب يمتلك سيرة ذاتية قوية، ولديه دراية كاملة بقطاعات الناشئين، ويمتاز بالعين الثاقبة في هذا المجال.

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