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مدرب مانشستر يونايتد يقترب من قيادة قطاع الناشئين بالأهلي

كتب:

علي سمير
02:04 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
النادي الأهلي

النادي الأهلي

استقر خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، على الاستعانة بمدير فني أجنبي لقطاع الناشئين، من أجل اكتشاف المواهب ووضع خريطة عمل كبيرة للقطاع، بما يضمن الاهتمام بالناشئين وتصعيد العناصر المتميزة للفريق الأول.

وقال مصدر بالنادي الأهلي، إن المدير الفني الجديد الذي سيعمل في قطاع الناشئين، مدرب يمتلك سيرة ذاتية قوية، ولديه دراية كاملة بقطاعات الناشئين، ويمتاز بالعين الثاقبة في هذا المجال.

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