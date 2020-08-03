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محمود مسلم

ترامب ينتقد مستشارة البيت الأبيض: مثيرة للشفقة

كتب:

وكالات
08:17 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب انتقادا لاذعا لمستشارة البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا المستجد، ديبورا بيركس، بعدما حذرت من مرحلة جديدة تتصل بالوباء معتبرا تصريحاتها  "مثيرة للشفقة".

وترامب الغاضب مما يعتبره تغطية إعلامية مفرطة في التشاؤم في إطار رده على الوباء، قال إن بيركس رضخت لضغوط كي تتخذ موقفا سلبيا، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وكتب على تويتر "ديبورا وقعت في الشرك وضربتنا. شيء مثير للشفقة".

 وقالت بيركس الأحد لشبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة التي سجلت نحو 155 ألف وفاة بكوفيد-19، تدخل "مرحلة جديدة" من تفشي العدوى.

واعتبرت أن الفيروس "يتفشى بشكل غير عادي".

وأضافت "لكل من يعيشون في المناطق الريفية، لستم في مأمن من هذا الفيروس".

وقال ترامب إن تحذيرات بيركس صدرت بعدما هاجمتها رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي.

وكانت بيلوسي وديموقراطيون آخرون قد هاجموا بيركس، خبيرة الصحة العامة المخضرمة، لما اعتبروه استعدادا من جانبها لصوغ تصريحاتها لكسب رضى ترامب.

وكتبت مديرة الاتصالات الاستراتيجية إليسا فرح على تويتر أن "محاولة رئيسة المجلس بيلوسي المتكررة لتقويض وإشاعة عدم ثقة لدى العامة تجاه الدكتورة بيركس، أكبر أختصاصيي الصحة العامة في خلية مكافحة فيروس كورونا المستجد، تنم عن درجة كبيرة من اللامسؤولية".

والشخصية الرئيسية الأخرى في الخلية الأميركية الطبية المعنية بمكافحة الفيروس، الدكتور أنطوني فاوتشي، كثيرا ما تلقى معاملة فظة من البيت الأبيض وأحيانا من ترامب نفسه.

وتقييمات فاوتشي الواقعية لتفشي العدوى كثيرا ما تصطدم بتوقعات أكثر تفاؤلا يروج لها الرئيس.

وقد وصف ترامب فاوتشي بالشخص "المثير للقلق" معتبرا أنه يضلل الجمهور. وقال الأسبوع الماضي إن نسبة التأييد للطبيب لدى الجمهور تفوق بكثير معدلات التأييد له.

 

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