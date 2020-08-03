"الصحة" تنصح المواطنين: الجبن القريش أفضل من المصنعة

نصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بتناول الألبان ومنتجاتها الخالية من الدسم أو قليلة الدسم كلما أمكن مع الوجبات الأساسية، وذلك خلال منشور للوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأكدت الوزارة، أن الألبان ومنتجاتها غنية بالبروتين المهم لبناء خلايا الجسم والكتلة العضلية والكالسيوم المهم لصحة الأسنان والعظام لدى الكبار والصغار، موضحة في الوقت ذاته أن الجبن القريش والجبن الأبيض قليل الملح أفضل من الأجبان المصنعة.