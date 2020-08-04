"يخرب بيت الثقة والثقافة.. بيغيروا منك".. سهام صالح تتصدر "تويتر"

منذ ظهورها الأول على قناة النادي الأهلي، تتصدر الإعلامية سهام صالح، "ترند" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، كما أن تصدرها تريند اليوم بعد حلقة برنامج "البيت الكبير" على شاشة الأهلي لم يكن المرة الأولى لها.

وقال أحد المعلقين: "طب وربنا أحسن مذيعة رياضية في مصر يخرب بيت الثقة، والثقافة، بيغيرو منك والله، استمري وجمهور الأهلي معاكي، وأكيد عارف جمهور الأهلي فوق الكل وهيببتنا بتبان بقى".

وعلق آخر: "سهام صالح إعلامية شاطرة جدا ومثقفة، أنا عارف أن تويت دي هتعملي مشاكل بس الصراحة الكاريزما بتاعتك مخلينا مش عاوزين نقلب والبيت الكبير بقي البرنامج الرئيسي للأهلوية كلهم، ستكون أجمل مذيعة في مصر".

وأضاف آخر: "تطور سهام صالح واضح وسريع وملحوظ، المعلومات الكروية والثقة في الكلام بتزيد بشكل ملموس أوي، التناغم مع هاني رمزي بيزيد، البرنامج ده عظيم".

وتابع أحد المعلقين: "بعد الانطلاقة العظيمة لقناة نادينا، بدأت الحرب على قناة الأهلي، وأول أهدافهم، المذيعة الجميلة المتألقة سهام صالح، وأنا بقولها أن جمهور الأهلي بالكامل بيراهن على قوة شخصية كل اعلامي بالقناة، ومنتظرين منكم كتير".

وتقدم سهام صالح برنامج "البيت الكبير" بمشاركة الإعلامي "هاني رمزي"، على شاشة الأهلي ضمن خطة التطوير، وبدأت حلقتها بترندات تصدر جمهور الأهلي وناديه "تويتر"، و"جوجل".