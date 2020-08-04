الخشت: تصنيف جامعة القاهرة في علوم الصيدلة والأدوية الـ 51 على العالم

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك تصنيفات للجامعات على مستوى العالم في التخصصات، حيث يتم تصنيفها حسب قطاعات البحث العلمي، موضحًا أن جامعة القاهرة في علوم الصيدلة والأدوية الـ 51 على العالم، "ده رقم كبير جدًا، بل كنا نسعى إليه، قبل كده كنا بُعاد أوي".

وأضاف "الخشت"، خلال حوار خاص على شاشة "extra news"، أن هناك تصنيفات تُركز على السمعة الأكاديمية، وتصنيفات تركز على العلاقة بين عدد الطلاب في الجامعة وبين عدد أعضاء هيئة التدريس، وهذه التصنيفات ليست في مصلحة جامعة القاهرة، كون جامعة القاهرة ضخمة وتضم 260 ألف طالب، وفي الخارج هناك جامعات بها 7 آلاف و8 آلاف و11 ألف طالب.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تُعادل 7 جامعات، ولكن بعض التصنيفات تشترط وجود نسبة وتناسب بين عدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ورغم ذلك حققت الجامعة تقدما في كل التصنيفات، موضحًا أن الجامعة كانت خارج التصنيف في العلوم الإنسانية والاجتماعية وأصبحت الآن داخل التصنيف بل في مرحلة متقدمة أيضًا.

وعن سر القفزة الهائلة في الجامعة، قال "الخشت": "كان عندي رؤية في إدارة الجامعة، أنا كنت مستشار رئيس الجامعة منذ 2002، فكان عندي رؤية لتطوير قطاع البحث العلمي، عملنا دعما للنشر الدولي، اللي بيعمل نشر دولي هم أعضاء هيئة التدريس وهم زملائنا، وعشان ينجزه لازم يتوفر له معامل وأجهزة ويأخذ دعم مادي أيضًا، ضاعفنا مكافأة الناشر الدولي 100%".