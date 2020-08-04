الخشت عن الخطاب الديني: نقولهم سنة النبي.. يقولوا أبو الحسن الأشعري

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك فرقا كبيرا جدًا بين تجديد الخطاب الديني، وبين تأسيس خطاب ديني جديد، فتجديد الخطاب الديني يعني أننا نعمل على تطوير خطاب موجود ونحاول تصليحه، وهو رافض لهذه الفكرة، مؤكدًا على ضرورة إنشاء خطاب ديني جديد.

وأضاف "الخشت"، خلال حواره على شاشة "extra news"، أن الخطاب الجديد الذي يدعوا اليه، لا يتعارض مع الثوابت، " فيه ناس فاهمة أن احنا لما ندعو لتأسيس خطاب ديني جديد وعصر ديني جديد يبقى احنا ندعوا لدين جديد، هذا غير صحيح، ده أهم مرتكز هو العودة للقرآن والسنة الصحيحة".

وتابع رئيس جامعة القاهرة، مستنكرًا: "عمري ما كنت أتخيل أني أدعو الناس للقرآن والسنة المحمدية وهما يرفضوا، يعني أقوله اتبع محمد يقولي لا اتبع أبو الحسن الأشعري، أقوله اتبع النبي محمد، يقولي ابن تيمية، نسعى للعودة للمنابع الصافية، الوحي المقدس المكتمل، كلام ربنا والذي تبينه السنة الصحيحة".