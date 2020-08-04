ولاية فكتوريا الأسترالية تستعين بالجيش لتنفيذ أوامر العزل الذاتي

قال رئيس وزراء ولاية "فكتوريا" الأسترالية دانييل أندروز إنه سيتم نشر 500 جندي بالجيش في الولاية؛ لدعم تنفيذ أوامر العزل الذاتي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم، أنه سيتم تغريم من ينتهك تلك القرارات مبلغ خمسة آلاف دولار أسترالي، وسيتم استثناء فقط من يحتاجون للرعاية الطبية العاجلة، موضحة أنه قال للصحفيين "ليس هناك سبب لمغادرة منزلك وإذا لم يتم العثور عليك بالمنزل فستواجه صعوبة بالغة في إقناع شرطة فيكتوريا بأن لديك سببا قانونيا للخروج".

يشار إلى أن ولاية فيكتوريا كانت قد فرضت في وقت سابق من هذا الأسبوع حظر التجول ليلا، وتعد الولاية ثاني أكثر ولاية من حيث عدد السكان في البلاد وكان بها عدد الحالات الأكبر خلال الأسابيع الماضية.