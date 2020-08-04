مريهان حسين عن "صاحب المقام": "عجبني الروحاينات اللي فيه"

أشادت الفنانة مريهان حسين بفيلم "صاحب المقام"، الذي يعرض على أحد المنصات الإلكترونية.

ونشرت صورة من بوستر الفيلم عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة، "لسه متفرجة على فيلم صاحب المقام وبجد عجبني جدا، موود الفيلم والروحانيات اللي فيه، التصوير الرائع، الموسيقى التصويرية، الذكر والمديح والقاهرة وجوامعها مدينة الألف مئذنة".

وأضافت، "ده غير الأداء الرائع لآسر ياسين والعملاقة يسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد ولكل نجم ظهر في الفيلم وعمل بصمة.. ريهام عبدالغفور.. إبراهيم نصر.. وكلهم بجد والكوميديا اللي مغلفة الفيلم بشكل ذكي جدا.. بجد مبروك لكل صناع الفيلم ده وللمنتج أحمد السبكي.. وأخص بالذكر بقا المخرج محمد العدل اللي عامل شغل مبدع محترف وممتع بجد برافو".

"صاحب المقام" تدور أحداثه حول، "يحيى" الذي يعيش في عالم من الثروة واللا مبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاد عليه الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، سرعان ما تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى "روح".

العمل من بطولة آسر ياسين، يسرا، بيومي فؤاد، أمينة خليل، محسن محيي الدين، محمود عبدالمغني، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إنجي المقدم، محمد لطفي، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.