شعبان يوسف يحيي ذكرى إخراج الشيخ على عبدالرازق من هيئة كبار العلماء

أحيا الناقد والشاعر شعبان يوسف، ذكرى مرور نحو 95 عاما على إخراج هيئة العلماء للشيخ على عبدالرازق من الهيئة بعد إصدار كتابه الشهير "الإسلام وأصول الحكم" في 1925 ميلادية، حيث نشر "شعبان"، صورتين من تقرير هيئة العلماء فى هذا الشأن، على حسابه على "فيسبوك".

وعلق الناقد عليها قائلا: "خمسة وتسعون عاما على إخراج الشيخ على عبدالرازق ظلماٌ وعدواناً من هيئة كبار العلماء فى 12 أغسطس 1925، بإجماع أربعة وعشرين (عالماً!)، التفاصيل فى النص الأصلى مرعبة ومهينة للغاية، وذهب هؤلاء (العلماء) إلى أدراج النسيان، وبقى على عبدالرازق وكتابه (الإسلام وأصول الحكم) موضوعا للجدل والتنوير".

وكتاب "الإسلام وأصول الحكم" أولَ دراسة شرعية تؤسِّس للفكرة العَلمانية داخل الوسط الإسلامي، وقد نشره علي عبدالرازق عام 1925، بعد عامٍ من القضاء رسمياً على ما يسمى الخلافة العثمانية.

تقوم فكرة الكتاب على تفسير الدين الإسلامي بما يتفق مع التصور الغربي للدين، فرسالة النبي ما هي إلا رسالة روحية، ولا تتضمن سلطة حكم، حيث كان النبي رسولاً لدعوة دينية خالصة للدين لا تشوبها نزعة ملك ولا دعوة لدولة، وأن ما أحدث ذلك المسلمون من بعده.

أحدث الكتاب ردة فعل صادمة ومعركة ثقافية وسياسية ضخمة، فأصدرت هيئة كبار العلماء في مصر، بياناً ذكرت فيه أخطاء الكتاب، ثم توالت الردود، من أهمها كتاب الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر "نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم"، ثم سحب الأزهر شهادة العالمية، من الشيخ على عبدالرازق.