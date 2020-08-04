موسكو تدين هجوم "داعش" على سجن في أفغانستان

أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة هجوم مسلحي تنظيم " داعش" الإرهابي على سجن في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان، وقالت في بيان، اليوم، إن روسيا تدين بشدة الهجوم، الذي شنه "داعش" أمس الأول الأحد، على سجن في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصا.

وأضافت الوزارة الروسية، أن هذا الهجوم الإرهابي مثل الهجمات الأخيرة، التي قام بها التنظيم في مدن أخرى من البلاد، يدل على أن "داعش" لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على أمن أفغانستان ويهدد أيضا بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

ودعت الخارجية الروسية، قيادة القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنتشرة في أفغانستان إلى اتخاذ إجراءات هادفة ومنسقة وشاملة للقضاء على تفشي تواجد "داعش" في هذا البلد.

جدير بالذكر، أن انفجارا وقع مساء الأحد الماضي عند مدخل سجن بمدينة جلال أباد، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هذا العمل الإرهابي.